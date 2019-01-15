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Дальнее зарубежье 15.01.2019 20:17

Глава Huawei отверг обвинения в шпионаже компании в пользу властей КНР, хорошо отозвался о Трампе

Основатель и главный исполнительный директор китайской Huawei Technologies Co. Жэнь Чжэнфэй во вторник публично прокомментировал ситуацию вокруг компании, заявив, что она никогда не шпионила в пользу китайского правительства и никогда не будет делать этого.

Жэнь Чжэнфэй редко появляется на публике, и это выступление стало для него первым за несколько лет.

"Ни один закон не требует от компаний в Китае устраивать интриги, - заявил Жэнь Чжэнфэй. - Лично я никогда не стал бы вредить интересам моих клиентов, и ни я, ни моя компания не стали бы отвечать на такие требования".

Жэнь Чжэнфэй не стал распространяться о том, каким образом компания может сопротивляться требованиям китайских властей, пишет газета The Wall Street Journal. Все компании, работающие в Китае, обязаны передавать правительственным ведомствам клиентские данные в случаях, когда дело касается государственной безопасности. В китайском законодательстве угрозы для госбезопасности имеют достаточно широкое определение.

Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР, а также оказалась отрезанной от ряда других ключевых для нее рынков.

В ответ на обвинения в связях компании с китайским правительством Жэнь Чжэнфэй отметил, что владельцами Huawei являются исключительно ее сотрудники (число акционеров насчитывает порядка 97 тыс.), внешних инвесторов у компании нет.

Дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя - финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу - была задержана в Канаде 1 декабря по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, а на прошлой неделе стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

Жэнь Чжэнфэй сказал, что скучает по своей дочери, однако рассчитывает, что справедливость восторжествует.

Он также хорошо отозвался о президенте США Дональде Трампе, назвав его "великим президентом".

Huawei, штат которой насчитывает 180 тыс. сотрудников, является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования, успешно конкурируя с шведской Ericsson AB и финской Nokia Corp.

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Тэги: КИТАЙ, HUAWEI, CEO, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]