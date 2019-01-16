Лавров рассчитывает на прагматизм решения ситуации с Белоруссией

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в ситуации с Белоруссией возобладает прагматизм, и не будет попыток искать в этом геополитические замыслы.

"Я очень надеюсь, что здесь возобладает прагматизм, а не попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства или во вне Союзного государства", - заявил С.Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Он напомнил, что в ходе последних контактов президентов Белоруссии и России в декабре прошлого года были обсуждены те положения Союзного договора, которые касаются конкретных и практических вещей в сфере экономики и торговли.

"Имеется в виду предусмотренные Договором действия по формированию единой денежной единицы, единой денежной и кредитной политики, налоговой политики. Это все вещи, которые напрямую связаны с экономическими и финансовыми отношениями в рамках Союзного государства", - пояснил С.Лавров.

"Я вам скажу, что в отношении необходимости посмотреть, как мы можем выполнить вот эти сугубо практические и конкретные вещи, не было какого-то разногласия с нашими белорусскими коллегами", - отметил он.

С.Лавров сказал, что была создана рабочая группа по решению президентов России и Белоруссии, она возглавляется министрами экономики и уполномочена заниматься тем, о чем было сказано выше.

"Мы ничего не выдумываем, мы просим наших белорусских коллег, учитывая их заинтересованность в целом ряде вопросов, которые связаны с определением экономической, денежной, кредитной, налоговой политики, просим их посмотреть, как мы можем сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось еще 20 лет назад в Союзном договоре. И которые напрямую касаются тех вещей, которые Беларусь хочет решить, в том числе по итогам так называемого налогового маневра и по ряду других вопросов", - сказал он.

Он выразил удивление той шумихой, которая была раздута, в том числе в СМИ, в связи с этой ситуацией.

"Договор о создании Союзного государства открытый, имеется в доступе. С ним можно было ознакомиться и когда он был подписан, и сейчас можно освежить в памяти. В нем записано много чего из тех вещей, которые в то время объединили нас и побудили создать Союзное государство", - сообщил С.Лавров.

Он напомнил, что в нем было предусмотрено принятие Конституционного акта и создание Союзного парламента, и суда Союзного государства.

"Это в то время было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей Конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможной. Но мы на этом совсем не настаиваем", - пояснил С.Лавров.