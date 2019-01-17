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Происшествия 17.01.2019 15:40

Азербайджанец пытался вывезти из страны незадекларированную инвалюту на $12,9 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили незадекларированный вывоз из страны $12,9 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«При осмотре ручной клади гражданина Азербайджана, направлявшегося в Иран, было обнаружено $12,9 тыс.», - говорится в сообщении ГТК.

ГТК отмечает, что незадекларированная валюта была обнаружена сотрудниками Астаринского таможенного поста.

По факту ведется разбирательство.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ВАЛЮТА, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]