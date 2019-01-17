Азербайджанец пытался вывезти из страны незадекларированную инвалюту на $12,9 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили незадекларированный вывоз из страны $12,9 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«При осмотре ручной клади гражданина Азербайджана, направлявшегося в Иран, было обнаружено $12,9 тыс.», - говорится в сообщении ГТК.
ГТК отмечает, что незадекларированная валюта была обнаружена сотрудниками Астаринского таможенного поста.
По факту ведется разбирательство.
Ф.Исазаде
Конвенция по Каспию позволит Баку и Тегерану проводить совместные военные учения – глава генштаба ВС Ирана
Новое соглашение ЕС-Азербайджан будет способствовать расширению диалога между Баку и Брюсселем – президент Литвы
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
SOCAR сократила в 2018г прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск на 13%
ОПЕК повысила прогноз роста поставок нефти странами не-ОПЕК на 2019г на 60 тыс. б/с
Азербайджан в 2018г импортировал из РФ около 1 млрд кубометров газа
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Президент Сербии Вучич встретил Путина в аэропорту Белграда
Hitachi подтвердила остановку работы над британским проектом, спишет активы на $2,8 млрд
Эстония должна быть готова к Brexit без соглашения между Лондоном и ЕС - правительство
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового
Руководитель Госагентства стал почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»