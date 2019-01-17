Азербайджанец пытался вывезти из страны незадекларированную инвалюту на $12,9 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили незадекларированный вывоз из страны $12,9 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«При осмотре ручной клади гражданина Азербайджана, направлявшегося в Иран, было обнаружено $12,9 тыс.», - говорится в сообщении ГТК.

ГТК отмечает, что незадекларированная валюта была обнаружена сотрудниками Астаринского таможенного поста.

По факту ведется разбирательство.

Ф.Исазаде