Ким Чен Ын планирует посетить Вьетнам в феврале

Северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует совершить визит во Вьетнам в феврале, сообщают СМИ.
По данным источников, Ким Чен Ын отправится во Вьетнам после лунного нового года, то есть после 4-8 февраля.
Собеседники не уточнили, будет ли связана поездка лидера КНДР со вторым саммитом с президентом США Дональдом Трампом. Получить информацию от Министерства иностранных дел Вьетнама также не удалось.
Ранее сообщалось, что Вьетнам является одним из возможных мест, где может пройти вторая встреча Ким Чен Ына и Д.Трампа.
В частности, источники газеты Washington Post заявляли, что, если в ближайшее время договоренность о проведении второго саммита будет достигнута, то, скорее всего, он состоится в марте-апреле во вьетнамском Дананге.
В настоящее время зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, который курирует переговоры Северной Кореи и США, прибыл в Вашингтон.
Целью его визита является обсуждение с госсекретарем США Майком Помпео вопросов проведения второго саммита КНДР-США.
Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»