Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Янв 21 Янв

Дальнее зарубежье 18.01.2019 10:02

Ким Чен Ын планирует посетить Вьетнам в феврале

Северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует совершить визит во Вьетнам в феврале, сообщают СМИ.

По данным источников, Ким Чен Ын отправится во Вьетнам после лунного нового года, то есть после 4-8 февраля.

Собеседники не уточнили, будет ли связана поездка лидера КНДР со вторым саммитом с президентом США Дональдом Трампом. Получить информацию от Министерства иностранных дел Вьетнама также не удалось.

Ранее сообщалось, что Вьетнам является одним из возможных мест, где может пройти вторая встреча Ким Чен Ына и Д.Трампа.

В частности, источники газеты Washington Post заявляли, что, если в ближайшее время договоренность о проведении второго саммита будет достигнута, то, скорее всего, он состоится в марте-апреле во вьетнамском Дананге.

В настоящее время зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, который курирует переговоры Северной Кореи и США, прибыл в Вашингтон.

Целью его визита является обсуждение с госсекретарем США Майком Помпео вопросов проведения второго саммита КНДР-США.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЛИДЕР, ВЬЕТНАМ, ВИЗИТ


Похожие новости


Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для достижения хороших результатов во время второй встречи с Трампом Ким Чен Ын находится с визитом в КНР - китайские СМИ День рождения Ким Чен Ына вновь не отмечен в календаре Северной Кореи как праздничный Ким Чен Ын может до конца года посетить Южную Корею Первый официальный портрет Ким Чен Ына представлен в КНДР - СМИ Трамп рассказал о "хорошей энергетике" в общении с лидером КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]