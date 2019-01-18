Средние шестидневные учебные заведения Азербайджана в субботу будут работать в нормальном режиме – Минобразования

Средние учебные заведения, работающие в шестидневном графике, в субботу 19 января, будут функционировать в нормальном режиме, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве образования.
«19 января будут проводиться занятия в школах, действующих в шестидневном рабочем графике», - сообщил представитель Минобразования.
Как сообщалось, 16 января министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ «О приостановлении учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях» 17-18 января в связи с резким ухудшением погодных условий на территории Азербайджана.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»