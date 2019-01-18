Азербайджан в 2018г импортировал фармацевтической продукции на $300 млн

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в 2018 году составил на сумму $290 млн 184,22 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В 2018 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 933,78 тонн фармацевтической продукции на $290 млн 184,22 тыс.», - отметили в ГТК.

В 2017 году в Азербайджан было импортировано 15,65 тыс. тонн фармацевтической продукции на $249 млн 15,83 тыс.

Таким образом, импорт данной продукции в Азербайджан за 2018 год увеличился в количественном выражении на 8,2%, в стоимостном – на 16,5%.

Н.Аббасова