ОМС повысит качество здравоохранения в Азербайджане – глава парламентского комитета

Применение механизма обязательного медицинского страхования (ОМС) сыграет большую роль в улучшении качества оказываемых населению страны медицинских услуг, заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.
«Единственный путь повышения уровня оказываемых населению услуг в сфере здравоохранения лежит через применение института обязательного медицинского страхования», - сказал А.Амирасланов в пятницу на заседании парламентского комитета по здравоохранению, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, закон «О медицинском страховании» был принят в Азербайджане в 1999 году.
«За истекшее время в этой области в мире наблюдалось значительное развитие, поэтому закон был доработан. 2019 год станет подготовительным к переходу к применению обязательного медицинского страхования, и с 2020 года оно будет применяться в Азербайджане в полном объеме», - отметил он.
А.Амирасланов подчеркнул, что отсутствие механизма ОМС создают большие проблемы в плане лечения больных и обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами.
«К нам часто обращаются больные, но мы, увы, не можем им оказывать реальную помощь. Речь идет о пациентах, нуждающихся в экстракорпоральном оплодотворении, в трансплантации органов, в использовании антидепрессантов после операции по трансплантации органов. Мы каждый день сталкиваемся с такими проблемами и обращаемся в Минздрав», - сказал он.
Р.Бабаев
Упорство пресс-службы МИД РФ противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией
Президент Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Минтруда
Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу
Buta Airways с мая откроет прямой рейс Баку-Харьков
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
ЕК представила проекты мандатов на торговые переговоры с США
В Грузии отмечают положительную динамику в торгово-экономических отношениях с Россией
Оксфордский университет временно отказался от субсидий компании Huawei
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»