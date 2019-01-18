ОМС повысит качество здравоохранения в Азербайджане – глава парламентского комитета

Применение механизма обязательного медицинского страхования (ОМС) сыграет большую роль в улучшении качества оказываемых населению страны медицинских услуг, заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

«Единственный путь повышения уровня оказываемых населению услуг в сфере здравоохранения лежит через применение института обязательного медицинского страхования», - сказал А.Амирасланов в пятницу на заседании парламентского комитета по здравоохранению, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, закон «О медицинском страховании» был принят в Азербайджане в 1999 году.

«За истекшее время в этой области в мире наблюдалось значительное развитие, поэтому закон был доработан. 2019 год станет подготовительным к переходу к применению обязательного медицинского страхования, и с 2020 года оно будет применяться в Азербайджане в полном объеме», - отметил он.

А.Амирасланов подчеркнул, что отсутствие механизма ОМС создают большие проблемы в плане лечения больных и обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами.

«К нам часто обращаются больные, но мы, увы, не можем им оказывать реальную помощь. Речь идет о пациентах, нуждающихся в экстракорпоральном оплодотворении, в трансплантации органов, в использовании антидепрессантов после операции по трансплантации органов. Мы каждый день сталкиваемся с такими проблемами и обращаемся в Минздрав», - сказал он.

Р.Бабаев