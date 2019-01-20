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Дальнее зарубежье 20.01.2019 11:42

Россия провела очередное успешное испытание противоспутниковой ракеты - американские СМИ

Вооруженные силы России провели в декабре очередное успешное испытание новейшего противоспутникового комплекса, сообщил телеканал CNBС со ссылкой на источники в американской военной разведке.

По их данным, ракеты российского проекта PL-19 "Нудоль", которые предназначены для уничтожения спутников связи и оптико-электронной разведки, были испытаны уже семь раз.

Как утверждает телеканал, последнее испытание проводилось 23 декабря 2018 года. Тогда ракета-перехватчик спустя 17 минут после запуска поразила цель на расстоянии около 3 тыс. км.

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Тэги: США, ПРО, СРЕДСТВА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]