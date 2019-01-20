Россия провела очередное успешное испытание противоспутниковой ракеты - американские СМИ

Вооруженные силы России провели в декабре очередное успешное испытание новейшего противоспутникового комплекса, сообщил телеканал CNBС со ссылкой на источники в американской военной разведке.
По их данным, ракеты российского проекта PL-19 "Нудоль", которые предназначены для уничтожения спутников связи и оптико-электронной разведки, были испытаны уже семь раз.
Как утверждает телеканал, последнее испытание проводилось 23 декабря 2018 года. Тогда ракета-перехватчик спустя 17 минут после запуска поразила цель на расстоянии около 3 тыс. км.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»