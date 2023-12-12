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США во вторник проведут испытание системы противоракетной обороны

Соединенные Штаты во вторник по московскому времени проведут испытание системы противоракетной обороны в восточной части Тихого океана, сообщило командование базы Ванденберг.

Испытание будет проведено во временное окно в понедельник с 06:30 до 08:30 по времени Тихоокеанского побережья США (во вторник с 05:30 до 07:30 мск).

Оно будет включать запуск ракеты-перехватчика из шахтной пусковой установки на базе Ванденберг в Калифорнии по цели, которую будет представлять ракета среднего радиуса действия. Ее планируется запустить из района Гавайских островов. Перехват должен произойти над Тихим океаном примерно в тысяче км от побережья Калифорнии.

По словам Хизера Рида Кавальера из Агентства по противоракетной обороне, в испытаниях будут задействованы мишень класса баллистической ракеты средней дальности воздушного базирования и наземный перехватчик, запущенный из Ванденберга.

В настоящее время на вооружении системы ПРО США стоят 44 ракеты-перехватчика дальнего радиуса действия наземного базирования. 40 размещены на базе в Форт-Грили (штат Аляска) и 4 на базе Ванденберг (штат Калифорния). В перспективе число наземных перехватчиков планируется увеличить до 64 единиц.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ПРО, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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