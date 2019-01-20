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СНГ 20.01.2019 13:38

"Камов" приступает к разработке нового беспилотного вертолёта

Конструкторское бюро "Камов" холдинга "Вертолёты России" заключило контракт на разработку концепции опционально управляемого вертолёта.

Согласно материалам системы "СПАРК-Интерфакс", соответствующий контракт на научно-исследовательскую работу (НИР) был заключен 29 декабря 2018 года и должен быть исполнен в течение 10 месяцев с даты подписания. "Камов" выступил заказчиком исследования, при этом исполнитель работ в опубликованных материалах не указан.

Опционально пилотируемый вертолёт - это гибрид обычного вертолёта и беспилотника, он может управляться как экипажем на борту, так и без него, дистанционно.

Техническое задание к НИР предусматривает разработку требований к перспективной программно-аппаратной платформе опционально пилотируемого вертолёта, определение предельных тактико-технических параметров такой машины, а также формирование дорожной карты для создания прототипа беспилотного вертолёта.

В документе указано, что для формирования требований по желаемому уровню автоматизации необходимо изучить работу экипажей всех видов вертолётов - военных (ударных, транспортных, многоцелевых), гражданских и машин государственной авиации, в том числе санитарной, авиации МВД и МЧС.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ, КОНЦЕПЦИЯ, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]