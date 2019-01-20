"Камов" приступает к разработке нового беспилотного вертолёта

Конструкторское бюро "Камов" холдинга "Вертолёты России" заключило контракт на разработку концепции опционально управляемого вертолёта.
Согласно материалам системы "СПАРК-Интерфакс", соответствующий контракт на научно-исследовательскую работу (НИР) был заключен 29 декабря 2018 года и должен быть исполнен в течение 10 месяцев с даты подписания. "Камов" выступил заказчиком исследования, при этом исполнитель работ в опубликованных материалах не указан.
Опционально пилотируемый вертолёт - это гибрид обычного вертолёта и беспилотника, он может управляться как экипажем на борту, так и без него, дистанционно.
Техническое задание к НИР предусматривает разработку требований к перспективной программно-аппаратной платформе опционально пилотируемого вертолёта, определение предельных тактико-технических параметров такой машины, а также формирование дорожной карты для создания прототипа беспилотного вертолёта.
В документе указано, что для формирования требований по желаемому уровню автоматизации необходимо изучить работу экипажей всех видов вертолётов - военных (ударных, транспортных, многоцелевых), гражданских и машин государственной авиации, в том числе санитарной, авиации МВД и МЧС.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»