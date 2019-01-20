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Дальнее зарубежье 20.01.2019 15:27

Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"

Члены Демократической партии выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, предложившего свой вариант решения миграционных проблем, разногласия по которым привели к частичной приостановке работы госорганов в США.

Так, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси еще до выступления Д.Трампа по вопросу миграции заявила, что предложение Д.Трампа - "неподходящий вариант".

"К сожалению, из сообщений ясно следует, что его (Д.Трампа - ИФ) предложение является компиляцией ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, и которые в целом не стали справедливым предложением, способным вернуть уверенность в жизни людей", - говорится в заявлении на сайте конгрессвумен.

Уже после речи Д.Трампа Н.Пелоси отметила, что в выступлении президента не было "никакого сочувствия к федеральным служащим, которые столкнулись с такой неопределенностью из-за хаоса, вызванного "шатдауном" Трампа".

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер также напомнил американскому президенту о том, что "шатдаун" вредит множеству работников и их семей в США.

"К сожалению, Д.Трамп продолжает предлагать односторонние и неэффективные решения", - написал Ч.Шумер в Twitter.

Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер призвал Д.Трампа прекратить "шатдаун", чтобы госслужащие смогли вернуться на работу.

"Президент должен перестать держать правительство в заложниках и завершить "шатдаун", чтобы федеральные служащие могли вернуться к работе на благо американского народа", - написал С.Хойер в Twitter.

Также С.Хойер заметил, что после возобновления работы правительства в США, стороны смогут приступить к переговорам по укреплению безопасности границ в США.

Республиканцы, в свою очередь, выступили в поддержку предложений Д.Трампа.

Так, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел написал в Twitter, что он "высоко ценит лидерскую позицию президента в выдвижении такого смелого предложения для возобновления работы правительства".

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти назвал предложение Д.Трампа "серьезным и разумным".

"Спикеру Пелоси и сенатору Шумеру теперь нужно отказаться от сопротивления и начать работать с республиканцами, чтобы применить эти предложения", - написал он в Twitter.

Сам президент назвал свое предложение "разумным компромиссом, который должны принять обе партии".

В своем обращении вечером в среду Д.Трамп выдвинул компромисс, направленный на прекращение конфликта по иммиграции с демократами, который мешает полноценной работе госорганов в США. Так, президент США предложил демократам продлить на три года защиту от депортации для участников программы Dreamers ("Мечтатели"), в которую входят молодые люди, незаконно попавшие в США детьми.

Также Д.Трамп предложил на три года продлить статус временной защиты для мигрантов, которые прибыли в США, спасаясь от природных бедствий и конфликтов. Такой статус позволяет беженцам работать и проживать в США. В обмен Д.Трамп хочет получить на строительство стены на границе с Мексикой $5,7 млрд. Из-за разногласий по этой сумме демократы и республиканцы не смогли договориться о финансировании госорганов, и в США произошел "шатдаун", который длится уже почти месяц.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КРИТИКА


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