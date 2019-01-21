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Туризм 21.01.2019 09:39

Азербайджанские Шахдаг и Туфандаг вошли в тройку лучших зимних курортов в СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших зимних курортов государств СНГ на основе интернет-опроса, проведенного к 20 января 2019 года, Всемирному Дню Снега.

«Лидером рейтинга стали курорты Логойск и Силичи в Минской области Беларуси набрав 32% голосов, на второй позиции с 23% голосов разместился курорт Шымбулак близ Алматы в Казахстане, на третьей - курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане с 16% голосов», - отмечает агентство.

Пятерку курортов замкнули Цахкадзор в Армении и Каракол в Кыргызстане с 8% и 6% голосов соответственно.

Всемирный День Снега отмечается как день зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта.

Ф.Исазаде

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Тэги: КУРОРТЫ, ТУРСТАТ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]