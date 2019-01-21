Азербайджанские Шахдаг и Туфандаг вошли в тройку лучших зимних курортов в СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших зимних курортов государств СНГ на основе интернет-опроса, проведенного к 20 января 2019 года, Всемирному Дню Снега.
«Лидером рейтинга стали курорты Логойск и Силичи в Минской области Беларуси набрав 32% голосов, на второй позиции с 23% голосов разместился курорт Шымбулак близ Алматы в Казахстане, на третьей - курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане с 16% голосов», - отмечает агентство.
Пятерку курортов замкнули Цахкадзор в Армении и Каракол в Кыргызстане с 8% и 6% голосов соответственно.
Всемирный День Снега отмечается как день зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»