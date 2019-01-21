Счетная палата выявила недочеты прежнего руководства Госкомитета по делам беженцев при использовании средств

Счетная палата Азербайджана выявила недочеты при использовании государственных средств, выделенных беженцам и вынужденным переселенцам.

Согласно информации палаты, в ходе проверки средств на общую сумму 515,03 млн манатов, которая затрагивала период с 2016 года и по конец первого квартала 2018 года, были выявлены нарушения в выплатах разового месячного пособия.

«В ряде случаев пособия получали лица, которых уже нет в живых, или лишенные данного права. Также были выявлены факты злоупотребления правом освобождения от платы за обучение в высших учебных заведениях», - отмечается в информации.

Кроме этого, ряд требований и постановлений Палаты по итогам предыдущих проверок также не были исполнены или были исполнены не в полном объеме.

По итогам проведенных проверок Счетная палата считает целесообразным создать централизованную информационную систему на портале электронного правительства для уточнения на местах поименных списков вынужденных переселенцев, которые охвачены всеми видами коммунальных услуг, а также проведения точного учета, недопущения повторов в списках.

А.Мамедов