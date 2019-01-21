Алиев соболезнует Мексике в связи с многочисленными жертвами из-за взрыва на трубопроводе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Мексики Андрес Мануэль Лопесу Обрадору и народу страны в связи со взрывом на трубопроводе в штате Идальго (севернее столицы страны - Мехико), унесшим жизни 85 человек, сообщает сайт азербайджанского лидера.
И.Алиев "передал слова соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
Ранее агентство Associated Press сообщило, что в мексиканском муниципалитете Тлауэлильпан штата Идальго при взрыве на трубопроводе погибли 85 человек. По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.
Всего за сутки на мексиканских трубопроводах прогремело два взрыва. Второй раздался в штате Керетаро. В результате этого чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших удалось избежать.
Н.Аббасова
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