Азербайджан и Швейцария заинтересованы в развитии экономического сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил заинтересованность в привлечении еще большего числа швейцарских компаний в качестве инвесторов, сообщает сайт главы государства.
«Азербайджан заинтересован в привлечен6ии швейцарских компаний в качестве инвесторов», - заявил И.Алиев в среду в ходе встречи в Давосе с президентом Швейцарии Ули Маурером, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев выразил уверенность ,что сотрудничество швейцарских компаний с Азербайджаном в дальнейшем будет продолжено. Глава государства также коснулся вопроса участия швейцарских компаний в производстве альтернативной энергии
«В Азербайджане в сфере альтернативной энергии проводятся большие работы и изучения опыта Швейцарии в этом вопросе имеет определенное значение», - сказал президент.
В ходе встречи также была подчеркнута необходимость развития и расширения торговых отношений между двумя странами.
И.Алиев также проинформировал о работе, проведенной в создании инфраструктуры, отметив, что Азербайджан в сфере международных перевозок превратился в очень важную транзитную страну.
Глава государства сообщил о начале грузоперевозок из Азии в Европу через территорию Азербайджана посредством железной дороги.
В свою очередь У.Маурер отметил, что швейцарские бизнесмены довольны условиями, созданными в Азербайджане для ведения бизнеса. Президент Швейцарии также отметил, воздушное сообщение между странами играет важную роль в развития двухстороннего экономического сотрудничества.
У.Маурер подчеркнул, что для расширения экономических отношений с Азербайджаном Швейцария готова к конкретным действиям.
Б.Рустамбеков
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