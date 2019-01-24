Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.62 -0.39 Brent 61.14 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 26 Янв 27 Янв 12°

Дальнее зарубежье 24.01.2019 11:22

Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Карлос Гон подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA, сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Bloomberg TV.

Главной задачей нового руководства Renault станет "консолидация альянса Renault и Nissan", отметил министр.

"Я уверен, что альянс сохранится", - заявил он.

Совет директоров Renault проведет в четверг заседание, на котором планирует принять решение о назначении новых руководителей компании вместо К.Гона, который находится под следствием в Японии.

Как ожидается, председателем совета директоров Renault будет назначен CEO Michelin Жан-Доминик Сенар, а исполняющий обязанности главного исполнительного директора Renault Тьерри Боллоре станет постоянным CEO компании.

Правительство Франции является крупнейшим акционером Renault с долей в размере 15%.

Как сообщалось, 64-летний К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение. Спустя три дня Nissan, партнер Renault по альянсу, уволил К.Гона с поста председателя совета директоров.

К.Гон отрицает все обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, RENAULT, ГОН, ОТСТАВКА


Похожие новости


Франция привержена сохранению альянса Renault-Nissan-Mitsubishi - министр финансов Заводы Renault восстановили работу после кибератаки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]