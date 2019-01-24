Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Карлос Гон подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA, сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Bloomberg TV.
Главной задачей нового руководства Renault станет "консолидация альянса Renault и Nissan", отметил министр.
"Я уверен, что альянс сохранится", - заявил он.
Совет директоров Renault проведет в четверг заседание, на котором планирует принять решение о назначении новых руководителей компании вместо К.Гона, который находится под следствием в Японии.
Как ожидается, председателем совета директоров Renault будет назначен CEO Michelin Жан-Доминик Сенар, а исполняющий обязанности главного исполнительного директора Renault Тьерри Боллоре станет постоянным CEO компании.
Правительство Франции является крупнейшим акционером Renault с долей в размере 15%.
Как сообщалось, 64-летний К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение. Спустя три дня Nissan, партнер Renault по альянсу, уволил К.Гона с поста председателя совета директоров.
К.Гон отрицает все обвинения.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан и Швейцария заинтересованы в развитии экономического сотрудничества
Встреча лидеров Азербайджана и Армении в полном формате, как правило, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ - АП Азербайджана
Цена нефти Mars Blend взлетела до максимума за пять лет относительно WTI из-за событий в Венесуэле
Baker Tilly Azerbaijan проведет оценку активов инвестиционных объектов АИК
Азербайджан вошел в список самых бюджетных туристических направлений для россиян в 2019 году
Таможенники Азербайджана задержали наркодилеров во время реализации более 1,3 кг героина, завезенного из Ирана
Азербайджан на II Евроиграх в Минске могут представить более 50 спортсменов – министр спорта
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
AzerTelecom реализовывает программу "Azerbaijan Digital Hub", для превращения Азербайджана в Региональный Цифровой Центр
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»