Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Карлос Гон подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA, сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Bloomberg TV.

Главной задачей нового руководства Renault станет "консолидация альянса Renault и Nissan", отметил министр.

"Я уверен, что альянс сохранится", - заявил он.

Совет директоров Renault проведет в четверг заседание, на котором планирует принять решение о назначении новых руководителей компании вместо К.Гона, который находится под следствием в Японии.

Как ожидается, председателем совета директоров Renault будет назначен CEO Michelin Жан-Доминик Сенар, а исполняющий обязанности главного исполнительного директора Renault Тьерри Боллоре станет постоянным CEO компании.

Правительство Франции является крупнейшим акционером Renault с долей в размере 15%.

Как сообщалось, 64-летний К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение. Спустя три дня Nissan, партнер Renault по альянсу, уволил К.Гона с поста председателя совета директоров.

К.Гон отрицает все обвинения.