Ким Чен Ын распорядился начать подготовку ко второму саммиту США-КНДР - СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил начать подготовительные работы для проведения второго саммита США-КНДР, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

"Ким Чен Ын поставил задачи и обозначил направление для проведения качественных технических подготовительных работ (для проведения саммита - ИФ)", - приводит AP выдержки из сообщения ЦТАК.

С таким распоряжением лидер КНДР выступил во время встречи с делегацией, которая вернулась в Северную Корею после недавнего визита в Вашингтон.

В ходе этой встречи Ким Чен Ын также заявил, что "верит в позитивный образ мышления президента Трампа". Он высоко оценил "необычную решимость и волю" Д.Трампа урегулировать вопросы, стоящие перед двумя странами в ходе предстоящего второго саммита.

Ранее сообщалось, что северокорейская делегация передала Ким Чен Ыну личное письмо от президента США Д.Трампа.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Вторая встреча Ким Чен Ына и Д.Трампа запланирована на конец февраля. Ее место пока официально не оглашается. Ранее СМИ предполагали, что саммит может состояться во Вьетнаме. Предыдущие переговоры лидеров США и КНДР прошли в Сингапуре в июне 2018 года.