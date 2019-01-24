Renault назначила Боллоре новым гендиректором вместо Гона, совет директоров возглавил Сенар

Французская автомобилестроительная компания Renault SA в четверг назначила новых руководителей вместо Карлоса Гона, ранее в этот же день подавшего в отставку с постов гендиректора и председателя совета директоров.

Совет директоров вместо К.Гона возглавил гендиректор Michelin, 69-летний Жан-Доминик Сенар, говорится в пресс-релизе Renault. На него лягут все обязанности, связанные с управлением альянсом Renault и ее партнеров, включая Nissan и Mitsubishi.

Гендиректором Renault стал 55-летний Тьерри Боллоре, временно исполнявший эту часть обязанностей К.Гона с ноября, когда последний был арестован в Японии.

Приоритетной задачей нового руководства будет "консолидация альянса Renault и Nissan", заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в интервью Bloomberg TV в четверг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Ранее все три участника альянса утверждали, что партнерские отношения крайне важны для сохранения конкурентоспособности в непростое для автопрома время.

Аналитики и участники рынка ожидают смены стиля руководства Renault: оба топ-менеджера намного мягче и сдержаннее К.Гона.

Кроме того, важно, что у Ж.-Д.Сенара отношения с французскими властями лучше, чем они были у К.Гона. А правительство Франции контролирует примерно 15% акций Renault. Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году положительно отзывался о Michelin и ее руководстве, назвав ее образцовой компанией и похвалив постоянный диалог с профсоюзами.

Т.Боллоре считался потенциальным преемником К.Гона с февраля 2018 года, когда его повысили до главного операционного директора Renault.