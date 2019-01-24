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Вашингтон и Пекин еще не близки к урегулированию торговых разногласий - министр торговли США

США и КНР предстоит еще многое сделать, чтобы заключить торговое соглашение, которое устроило бы обе стороны, заявил американский министр торговли Уилбур Росс телеканалу CNBC.

"Мы находимся очень далеко от решения", - сказал министр, добавив, что такая ситуация "не должна казаться слишком удивительной".

Он пояснил, что потенциальное соглашение между Вашингтоном и Пекином должно "работать для обеих сторон", однако при этом в отношениях США и КНР существует "много и много вопросов".

Говоря о повестке переговоров, У.Росс, в частности, упомянул огромный дефицит торгового баланса США с Китаем. Также министр сослался на план Китая добиться доминирования в отрасли высоких технологий и подчеркнул, что США обязаны предпринять встречные меры.

Кроме этого, У.Росс заявил, что американские компании, ведущие бизнес в Китае, должны иметь свободный доступ к китайскому рынку, при справедливой конкуренции и отсутствии злоупотреблений в отношении прав на интеллектуальную собственность этих компаний.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ должен прибыть в Вашингтон на будущей неделе для проведения второго раунда торговых переговоров; первый ранее прошел в Пекине.

При этом отмечалось, что торговые переговоры в Пекине завершились на оптимистичной ноте, стороны смогли сблизить позиции по ряду вопросов, включая торговлю энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией.

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Тэги: США, КНР, СОГЛАШЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]