Вашингтон и Пекин еще не близки к урегулированию торговых разногласий - министр торговли США

США и КНР предстоит еще многое сделать, чтобы заключить торговое соглашение, которое устроило бы обе стороны, заявил американский министр торговли Уилбур Росс телеканалу CNBC.
"Мы находимся очень далеко от решения", - сказал министр, добавив, что такая ситуация "не должна казаться слишком удивительной".
Он пояснил, что потенциальное соглашение между Вашингтоном и Пекином должно "работать для обеих сторон", однако при этом в отношениях США и КНР существует "много и много вопросов".
Говоря о повестке переговоров, У.Росс, в частности, упомянул огромный дефицит торгового баланса США с Китаем. Также министр сослался на план Китая добиться доминирования в отрасли высоких технологий и подчеркнул, что США обязаны предпринять встречные меры.
Кроме этого, У.Росс заявил, что американские компании, ведущие бизнес в Китае, должны иметь свободный доступ к китайскому рынку, при справедливой конкуренции и отсутствии злоупотреблений в отношении прав на интеллектуальную собственность этих компаний.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ должен прибыть в Вашингтон на будущей неделе для проведения второго раунда торговых переговоров; первый ранее прошел в Пекине.
При этом отмечалось, что торговые переговоры в Пекине завершились на оптимистичной ноте, стороны смогли сблизить позиции по ряду вопросов, включая торговлю энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией.
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