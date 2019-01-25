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Происшествия 25.01.2019 10:33

Министерство молодежи и агентство по туризму Иркутской области эвакуировали из-за писем с угрозой взрыва

Людей эвакуировали из двух зданий в центре Иркутска, в которых находятся министерство по молодежной политике и агентство по туризму Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального правительства.

"Эвакуировали два административных здания на улице Ленина после получения электронных писем о минировании. В зданиях, помимо министерства молодежи и агентства по туризму, находятся другие организации. Сотрудники выведены на улицу, помещения осматривают саперы и представители правоохранительных органов", - сообщил собеседник агентства.

Министерство по молодежной политике Иркутской области располагается в здании по улице Ленина, 1, агентство по туризму Иркутской области - по улице Ленина, 13.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу электронные письма о минировании поступили в 10 больниц и 11 школ Иркутска. Медучреждения были эвакуированы, но в настоящее время уже возобновили работу. Школы отменили занятия.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]