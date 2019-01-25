Министерство молодежи и агентство по туризму Иркутской области эвакуировали из-за писем с угрозой взрыва

Людей эвакуировали из двух зданий в центре Иркутска, в которых находятся министерство по молодежной политике и агентство по туризму Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального правительства.

"Эвакуировали два административных здания на улице Ленина после получения электронных писем о минировании. В зданиях, помимо министерства молодежи и агентства по туризму, находятся другие организации. Сотрудники выведены на улицу, помещения осматривают саперы и представители правоохранительных органов", - сообщил собеседник агентства.

Министерство по молодежной политике Иркутской области располагается в здании по улице Ленина, 1, агентство по туризму Иркутской области - по улице Ленина, 13.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу электронные письма о минировании поступили в 10 больниц и 11 школ Иркутска. Медучреждения были эвакуированы, но в настоящее время уже возобновили работу. Школы отменили занятия.