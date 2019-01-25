Число жертв взрыва нефтепровода в Мексике возросло до 107 человек

Число погибших от взрыва нефтепровода в мексиканском штате Идальго увеличилось до 107 человек, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на региональные власти.

По их информации, 40 человек получили ранения и доставлены в больницы.

Взрыв трубопровода произошел в прошлую пятницу. По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.