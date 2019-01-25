Число жертв взрыва нефтепровода в Мексике возросло до 107 человек

Число погибших от взрыва нефтепровода в мексиканском штате Идальго увеличилось до 107 человек, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на региональные власти.
По их информации, 40 человек получили ранения и доставлены в больницы.
Взрыв трубопровода произошел в прошлую пятницу. По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»