MIDA начала продажу 174 квартир в семи домах в ЖК в Ясамале

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана в пятницу начало продажу 174 квартир в семи домах в рамках строительства социального жилья в Ясамальском районе Баку, говорится в сообщении MIDA.

«Продажи 174 квартир, из которых 46 - в домах №1-5 и 128 - в домах №6-7 в Ясамальском жилищном комплексе, стартовала в 11:00 25 января. Процесс выбора квартир уже завершен, в нем приняло участие 5909 человек. При этом по 160 выбранным квартирам уже поступили подписанные заявления от граждан на их покупку», - отмечается в информации.

По данным MIDA, продажа квартир осуществляется только лицам, имеющим электронный кабинет в системе «Льготное жилье». Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» (Продажа/Квартиры) в своих электронных кабинетах. Лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения.

«Общее число лиц, имеющих электронный кабинет, составляет 10,242 тыс.», - отмечается в информации.

Как сообщалось, продажи 174 квартир продлятся до 8 февраля 2019 года. Все выставленные на продажу квартиры полностью отремонтированы, меблированы, оснащены комби-системой для отопления (включая сам комби-аппарат), а также счетчиками для учета расхода воды и газа.

Первые 324 квартиры в Ясамальском жилищном комплексе в рамках программы «Льготное жилье» были проданы в 2018 году.

Генеральным подрядчиком строительства домов №1-5 является ООО «NN Group», домов №6-7 – «Huner-İnsaat». Строительно-монтажные работы в этих домах завершились 1 сентября.

В случае единовременной оплаты при покупке льготного жилья за счет собственных средств граждан стоимость квартир составит 26,959 тыс. манатов за однокомнатную, 42,853 тыс. манатов - за двухкомнатную и 59,363 тыс. манатов – за трехкомнатную.

В случае приобретения льготного жилья за счет льготного ипотечного кредита, предоставляемого Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, однокомнатная квартира обойдется в 29,954 тыс. манатов, двухкомнатная - 47,614 тыс. манатов, трехкомнатная – 65,959 тыс. манатов. Размер первичного взноса при ипотеке составит 10% от общей стоимости жилья. Ипотечный кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет по ставке 4% годовых.

Закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года.

Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов.

Н.Аббасова