Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Александр Вилкул озвучил формулу для привлечения инвесторов в украинскую экономику и вывода бизнеса из тени.

"Снижение налогов по модели 15х15х15 с переходом через 2 года на формулу 12х12х12 привлечет инвесторов и сделает невыгодным уклонение от налогообложения", - заявил он в эфире телеканала "Украина".

По словам А.Вилкула, сегодня до 50% украинской экономики находится в тени.

"Нам необходимо снижение налогов, новая налоговая система. Нужно, чтобы от налогов было невыгодно уклоняться. Лучшая модель 15х15х15. 15% - подоходный налог, 15% НДС и 15% налог на прибыль. Через 2 года, после того, как бизнес выйдет из тени, потому что невыгодно уклоняться, переходим на систему 12х12х12, для того, чтобы создать одни из лучших условий инвестирования в мире. Нужно инвесторам объяснить, зачем вкладывать в Украину, а не в Восточную Европу или Китай", - отметил оппозиционер.

А.Вилкул подчеркнул, что, согласно рейтингу "Экономической свободы", Украина находится на 150 месте из 186 стран, на последнем месте в Европе. Кроме того, по его словам, Украина из-за того, что нынешняя власть подписала невыгодную для нашей страны экономическую часть соглашения с ЕС, проиграла экономически.

"Мы полностью открыли свой рынок, а нам европейский рынок закрывают квотами и пошлинами. Как правило, мы эти квоты на беспошлинную поставку выбираем в январе. Из-за этого получается такой перекос. Торгуем в Украине импортным товаром вместо того, чтобы поддерживать украинского производителя", - добавил кандидат в президенты.

Оппозиционер озвучил перечень шагов, которые позволят Украине преодолеть экономический кризис.

"Нужно в 10 раз сократить чиновников, перевести все в максимально упрощенный вид, в электронный вид. Это есть не только в Азии, Сингапуре, Южной Корее. У нас на постсоветском пространстве это удачно сделала Эстония. В инвестировании особый акцент должен быть сделан на логистику. Мы имеем уникальный транзитный потенциал. Мы находимся между несколькими мирами. Другое дело - он сегодня закрыт и нужно построить Трансукраинскую магистраль. Нужен выход на наши черноморские порты - расширить их возможности, углубить дно для больших судов", - сказал А.Вилкул.

Также он отметил, что привлекательным для инвестирования являются IТ и сельское хозяйство.

"IT привлекательно для инвестирования. Сельское хозяйство - переработка, а не только продажа сырья. Необходимо дать нашей стране принцип Европейской "Зеленой корзины", чтобы антидемпинг против нас не ввели. Это 50% компенсация стоимости основных фондов. Обязательно вернуть спецрежим НДС для аграриев, который 3 года назад у них цинично забрали, вымыв 50 млрд. Также мы выступаем за сохранение упрощенного режима налогообложения для малого бизнеса", - сказал А.Вилкул.