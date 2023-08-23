Выборы в США окажут влияние на поддержку Украины – Зеленский

Президентские выборы в США окажут влияние на поддержку Украины, сказал на пресс-конференции в Киеве в среду президент Украины Владимир Зеленский.

«Год электоральных соревнований, год выборов. Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно, это может повлиять как положительно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержка Соединенных Штатов не уменьшалась», - сказал он.

По словам Зеленского, «мы отдаем все свое время, свою энергию, чтобы постоянно работать с Соединенными Штатами. Сегодня я тоже встречаюсь с представителями Конгресса Соединенных Штатов. Есть у нас разные встречи, в общем смысле они достаточно публичны, и потому я очень на это рассчитываю».

Он отметил «риски» по поводу того, что есть некоторые голоса у Республиканской партии, но «многие голоса у Республиканской партии есть, которые и нас поддерживают».