Минздрав Азербайджана направит около $280 тыс. на закупку вакцин против инфекционных заболеваний

Министерство здравоохранения Азербайджана направит свыше $279 тыс. на закупку вакцин по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Центр инноваций и снабжения министерства здравоохранения подписал три контракта с UNICEF на закупку вакцин и средств медицинского назначения.
Общая сумма контрактов составляет $279,381 тыс.
Б.Рустамбеков
Двойные стандарты в мировой политике ведут к девальвации международного мироустройства – президент Азербайджана
Азербайджан укрепил позиции в переговорном процессе по Карабаху - Алиев
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Мелиорация и водное хозяйство планирует ремонт и восстановление ряда инфраструктурных объектов в регионах Азербайджана
Азербайджан нормально относится к планам Chevron и ExxonMobil продать доли в АЧГ – Алиев
Цена на нефть в диапазоне $60-70 за баррель выгодна всем – президент Азербайджана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Huawei стала жертвой клеветы, считает посол КНР в ЕС
Эксперты ООН прибыли в Турцию для расследования дела об убийстве Хашкаджи
Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Азербайджане
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»