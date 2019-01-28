Минздрав Азербайджана направит около $280 тыс. на закупку вакцин против инфекционных заболеваний

Министерство здравоохранения Азербайджана направит свыше $279 тыс. на закупку вакцин по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Центр инноваций и снабжения министерства здравоохранения подписал три контракта с UNICEF на закупку вакцин и средств медицинского назначения.

Общая сумма контрактов составляет $279,381 тыс.

Б.Рустамбеков