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ТЭК 29.01.2019 17:44

Узбекистан предлагает SOCAR и BP совместное геологическое изучение 3 блоков

Узбекистан предлагает компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в партнерстве с британской BP изучить возможности совместной геологоразведки трех инвестиционных блоков Устюртского региона, говорится в сообщении пресс-службы АО «Узбекнефтегаз».

Вице-премьер правительства Узбекистана Алишер Султанов провел переговоры с вице-президентом SOCAR по вопросам геологии и геофизике Бахрамом Гусейновым и представителями BP. Встреча была организована для обсуждения дальнейших направлений расширения двустороннего сотрудничества.

«Партнерство с компаниями SOCAR и ВР является приоритетным для нефтегазовой промышленности Узбекистана. В числе актуальных вопросов – привлечение прямых иностранных инвестиций без участия третьих сторон. Исходя из этого, представителям этих компаний было предложено рассмотреть возможности совместного геологического изучения Араломорского, Самско-Косбулакского и Байтерекского инвестиционных блоков Устюртского региона», - отмечается в сообщении.

По данным «Узбекнефтегаз», представители SOCAR и BP выразили заинтересованность в этом вопросе. Стороны подчеркнули необходимость проведения сейсмических и геофизических работ по итогам изучения предоставленных материалов на данных инвестблоках.

«По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог по обозначенным направлениям», - подчеркивается в информации.

Как сообщалось, в мае 2016 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали Меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений и другие потенциальные сферы для развития энергосектора.

Кроме этого, в мае 2017 года "Узбекнефтегаз", BP и SOCAR в мае прошлого года подписали два меморандума, направленных на совместное проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана, а также разработку месторождений.

Н.Аббасова

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, SOCAR, ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]