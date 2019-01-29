Узбекистан предлагает SOCAR и BP совместное геологическое изучение 3 блоков

Узбекистан предлагает компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в партнерстве с британской BP изучить возможности совместной геологоразведки трех инвестиционных блоков Устюртского региона, говорится в сообщении пресс-службы АО «Узбекнефтегаз».
Вице-премьер правительства Узбекистана Алишер Султанов провел переговоры с вице-президентом SOCAR по вопросам геологии и геофизике Бахрамом Гусейновым и представителями BP. Встреча была организована для обсуждения дальнейших направлений расширения двустороннего сотрудничества.
«Партнерство с компаниями SOCAR и ВР является приоритетным для нефтегазовой промышленности Узбекистана. В числе актуальных вопросов – привлечение прямых иностранных инвестиций без участия третьих сторон. Исходя из этого, представителям этих компаний было предложено рассмотреть возможности совместного геологического изучения Араломорского, Самско-Косбулакского и Байтерекского инвестиционных блоков Устюртского региона», - отмечается в сообщении.
По данным «Узбекнефтегаз», представители SOCAR и BP выразили заинтересованность в этом вопросе. Стороны подчеркнули необходимость проведения сейсмических и геофизических работ по итогам изучения предоставленных материалов на данных инвестблоках.
«По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог по обозначенным направлениям», - подчеркивается в информации.
Как сообщалось, в мае 2016 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали Меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений и другие потенциальные сферы для развития энергосектора.
Кроме этого, в мае 2017 года "Узбекнефтегаз", BP и SOCAR в мае прошлого года подписали два меморандума, направленных на совместное проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана, а также разработку месторождений.
Н.Аббасова
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