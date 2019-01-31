Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих личных контактов - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также график предстоящих личных контактов", - говорится в сообщении.
Со своей стороны пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что А.Лукашенко и В.Путин "договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года".
Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. "В том числе речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной двусторонней группы", - отмечается в сообщении.
На двух встречах А.Лукашенко и В.Путина 25 и 29 декабря ключевой стала тема компенсации за налоговый маневр.
Между тем, курирующий ТЭК вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков прибыли в четверг в Москву на переговоры. "Вице-премьер Игорь Ляшенко, в соответствии с рабочим графиком, сегодня находится в однодневной командировке в Москве", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Совмина. Цель командировки пресс-служба не уточнила.
"Представители концерна "Белнефтехим" во главе с председателем концерна Андреем Рыбаковым входят в состав белорусской делегации", - сообщили агентству в пресс-службе концерна, также не уточнив цели визита.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»