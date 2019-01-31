Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9555 RUR   0.026 GBR   2.2313 TRY   0.3255

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.23 0.92 Brent 61.65 0.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

31.01.2019 17:56

ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%

По итогам четвертого квартала 2018 года депозитный портфель банка ВТБ (Азербайджан) увеличился на 18%, до 58,7 млн манатов.

Капитал банка на 1 января 2019 года составляет 53,19 млн манатов, нормативы достаточности капитала – 38,58% и 39,11%, что значительно превышает требования регулятора (5% и 10% соответственно).

Активы банка, представленные в основном высоколиквидными инструментами, в том числе краткосрочными нотами и депозитами ЦБ АР, а также остатками на корреспондентских счетах, составили 135,3 млн манатов. Мгновенная ликвидность банка значительно превышает нормативы и превысила 144%, при нормативе 30%. Резервы, созданные банком для покрытия кредитного портфеля, составляют 218,8 млн манатов. Высокий уровень покрытия кредитного портфеля резервами при соблюдении обязательных нормативов является подтверждением надежности банка и способствует укреплению доверия к нему.

По сравнению с третьим кварталом процентный доход вырос на 24% и составил 7,8 млн манатов.

За отчетный период банк увеличил общее число клиентов до 31 430. Количество карточных счетов выросло на 12,5%, до 10 560.

Согласно новым установленным нормативам Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, которые вступят в силу в текущем году, банк полностью отвечает требованиям регулятора по всем ключевым показателям.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил: «Мы продолжим совершенствовать услуги, предоставляемые как для корпоративного, так и для розничного бизнеса. Основной фокус нашей деятельности направлен на работу с клиентами корпоративного и SME сегмента. В этой связи в качестве одного из приоритетных направлений для нас остается работа с клиентами, в частности работающими на рынках России и других стран СНГ. Будучи российским банком, мы продолжим внедрять продукты и услуги, способствующие развитию торгово-экономических связей между Азербайджаном и Россией. Мы также будем оказывать услуги населению по потребительскому и ипотечному кредитованию, обслуживанию платежных карт, а также расширять возможности дистанционного банковского обслуживания».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]