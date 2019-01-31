Логику Никола Пашиняна сложно понять - МИД Азербайджана

Логику Никола Пашиняна сложно понять, говориться в заявлении МИД Азербайджана в ответ на комментарии премьер-министра Армении, о неготовности официального Еревана вести переговоры по Карабаху по формуле "территории в обмен на мир".

«Логику господина Пашиняна сложно понять. Как известно, в основе переговоров по разрешению нагорно-карабахского конфликта, проводимых под эгидой Минской группы ОБСЕ, лежит именно вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Это требование отражено в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, а также практически во всех документах, принятых международными организациями в рамках урегулирования конфликта. В этом случае встает вопрос: не означает ли данная позиция господина Пашиняна отказ от переговоров?», - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Армения не будет обсуждать возможность возвращения каких-либо территорий в обмен на мир в карабахском вопросе.

«Мы не можем обсуждать формулу "территории в обмен на мир"», - сказал Н.Пашинян.

А. Мамедов