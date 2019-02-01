Президент Алиев вручил медали «За храбрость» братьям Шириновым, вызволившим в Украине семью из горящего автомобиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в пятницу встретились с Умидом и Сабиром Шириновыми, сообщает сайт главы государства.

Согласно сообщению, И. Алиев вручил братьям Шириновым, вызволившим в Украине семью из горящего автомобиля, медали «За храбрость».

«Вы проявили большую отвагу, спасли беспомощных людей. Вы рискнули собственными жизнями. Ваш героизм служит созданию еще более полного впечатления об азербайджанском народе. Вы с достоинством представили наш народ», - сказал глава государства.

Как сообщалось ранее, братья Шириновы, проживающие в городе Николаев (Украина), 19 января 2019 года спасли из горящего автомобиля семью из трех человек, в том числе двухгодовалого ребенка.

ДТП произошло на объездной дороге под Николаевом. У грузовика MAN, перевозившего подсолнечник, оторвался прицеп. Неуправляемый прицеп снес с дороги ехавший во встречном направлении кроссовер Kia Sorento, который слетел в кювет и загорелся. Братья Шириновы вызволили из горящего транспортного средства водителя и двоих пассажиров, которые самостоятельно выбраться из автомобиля не могли.

А. Мамедов