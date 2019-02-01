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Спорт 01.02.2019 23:21

В Ла-Манше проведут новую операцию по поиску самолета, на борту которого летел футболист "Кардифф сити"

Поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, будут возобновлены в ближайшие выходные, сообщает телеканал Sky News.

Полиция острова Гернси накануне приостановила поисковые работы Э.Сала и пилота самолета Дэвида Ибботсона, поскольку сочла, что шансов найти их живыми практически нет.

Однако поклонники, родственники и друзья футболиста запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств для организации частной поисковой операции. Им удалось собрать более 300 тыс. фунтов стерлингов.

В рамках поисковых работ, которые начнутся в воскресенье, команда спасателей исследует до 25 кв. морских миль дна моря. Они сосредоточатся на территории близ французского полуострова Котантен.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.

В середине января 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, САМОЛЕТ, ФУТБОЛИСТ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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