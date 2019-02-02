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Спорт 02.02.2019 23:12

Сборная России победила Швецию и стала 12-кратным чемпионом мира по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом завоевала звание чемпиона мира.

В финале ЧМ-2019 россияне одолели хозяев турнира, хоккеистов сборной Швеции - 6:5.

На протяжении всего матча сборная России уступала с разницей в 1-2 гола, но на его исходе смогла отыграться, а в дополнительное время - вырвать победу.

Бронзовым призером чемпионата стала сборная Финляндии, со счетом 8:2 обыгравшая команду Казахстана.

Таким образом, команда России стала 12-кратным чемпионом мира. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды теперь 26 выигранных ЧМ - наилучший показатель среди всех стран. У Швеции - второй показатель: 12 триумфов.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, БЕНДИ, РОССИЯ, ЧЕМПИОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]