Сборная России победила Швецию и стала 12-кратным чемпионом мира по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом завоевала звание чемпиона мира.
В финале ЧМ-2019 россияне одолели хозяев турнира, хоккеистов сборной Швеции - 6:5.
На протяжении всего матча сборная России уступала с разницей в 1-2 гола, но на его исходе смогла отыграться, а в дополнительное время - вырвать победу.
Бронзовым призером чемпионата стала сборная Финляндии, со счетом 8:2 обыгравшая команду Казахстана.
Таким образом, команда России стала 12-кратным чемпионом мира. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды теперь 26 выигранных ЧМ - наилучший показатель среди всех стран. У Швеции - второй показатель: 12 триумфов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»