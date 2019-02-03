В ДТП с автобусом под Калугой погибли семь человек, в том числе четверо детей

Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области возросло до семи, среди них четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
"На данный момент семеро погибших, трое взрослых, четверо детей", - сказал сотрудник пресс-службы.
В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В пресс-службе МЧС сообщили, что в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора региона, водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге. Также рассматривается версия о возможной технической неисправности автобуса.
"У автобуса большой пробег. По документам был исправен. Однако предстоит дополнительно проверить его техническое состояние", - сказал источник.
Он также сообщил, что автобус перевозил одаренных детей на музыкальный конкурс.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»