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Происшествия 03.02.2019 12:23

В ДТП с автобусом под Калугой погибли семь человек, в том числе четверо детей

Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области возросло до семи, среди них четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"На данный момент семеро погибших, трое взрослых, четверо детей", - сказал сотрудник пресс-службы.

В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В пресс-службе МЧС сообщили, что в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора региона, водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге. Также рассматривается версия о возможной технической неисправности автобуса.

"У автобуса большой пробег. По документам был исправен. Однако предстоит дополнительно проверить его техническое состояние", - сказал источник.

Он также сообщил, что автобус перевозил одаренных детей на музыкальный конкурс.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛУГА, АВТОБУС, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]