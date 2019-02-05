BP получила прибыль выше прогнозов в IV квартале

Британская нефтекомпания BP Plc зафиксировала прибыль выше прогнозов рынка в четвертом квартале 2018 года благодаря сильным операционным показателям во всех сегментах бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе BP, скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (replacement cost profit, RCP) - эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний - в октябре-декабре составила $2,72 млрд по сравнению с убытком в $583 млн за аналогичный период предыдущего года.

Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $2,63 млрд.

Прибыль без учета разовых факторов в минувшем квартале составила $3,48 млрд против $2,11 млрд годом ранее.

Квартальная выручка BP увеличилась на 9,8%, до $76,89 млрд.

Прибыль в сегменте upstream (геологоразведка и добыча) в октябре-декабре выросла до $3,89 млрд по сравнению с $2,22 млрд за тот же период годом ранее. При этом прибыль в сегменте downstream (переработка и сбыт) увеличилась до $2,17 млрд с $1,47 млрд.

По итогам всего 2018 года скорректированная прибыль BP составила $12,7 млрд, увеличившись более чем вдвое по сравнению с уровнем 2017 года. Выручка подскочила на 24%, до $303,74 млрд.

Совокупный объем добычи углеводородов BP, без учета активов "Роснефти", в минувшем году вырос на 3% и был максимальным с 2010 года - 2,54 млн б.н.э./с.

В 2018 году компания направила $3,2 млрд на выплаты, связанные с давним делом о разливе нефти в Мексиканском заливе.

В минувшем году BP продать активы на $3,5 млрд и планирует завершить план продажи активов общим объемом более $10 млрд в следующие два года.

Компания потратила $355 млн на выкуп собственных акций в 2018 году, в том числе, $16 млн в четвертом квартале.

Руководство BP приняло решение увеличить дивиденды в четвертом квартале на 2,5%, до 10,25 цента на акцию.

Акции BP прибавляют 3,4% на торгах во вторник.