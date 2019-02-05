BP получила прибыль выше прогнозов в IV квартале

Британская нефтекомпания BP Plc зафиксировала прибыль выше прогнозов рынка в четвертом квартале 2018 года благодаря сильным операционным показателям во всех сегментах бизнеса.
Как сообщается в пресс-релизе BP, скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (replacement cost profit, RCP) - эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний - в октябре-декабре составила $2,72 млрд по сравнению с убытком в $583 млн за аналогичный период предыдущего года.
Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $2,63 млрд.
Прибыль без учета разовых факторов в минувшем квартале составила $3,48 млрд против $2,11 млрд годом ранее.
Квартальная выручка BP увеличилась на 9,8%, до $76,89 млрд.
Прибыль в сегменте upstream (геологоразведка и добыча) в октябре-декабре выросла до $3,89 млрд по сравнению с $2,22 млрд за тот же период годом ранее. При этом прибыль в сегменте downstream (переработка и сбыт) увеличилась до $2,17 млрд с $1,47 млрд.
По итогам всего 2018 года скорректированная прибыль BP составила $12,7 млрд, увеличившись более чем вдвое по сравнению с уровнем 2017 года. Выручка подскочила на 24%, до $303,74 млрд.
Совокупный объем добычи углеводородов BP, без учета активов "Роснефти", в минувшем году вырос на 3% и был максимальным с 2010 года - 2,54 млн б.н.э./с.
В 2018 году компания направила $3,2 млрд на выплаты, связанные с давним делом о разливе нефти в Мексиканском заливе.
В минувшем году BP продать активы на $3,5 млрд и планирует завершить план продажи активов общим объемом более $10 млрд в следующие два года.
Компания потратила $355 млн на выкуп собственных акций в 2018 году, в том числе, $16 млн в четвертом квартале.
Руководство BP приняло решение увеличить дивиденды в четвертом квартале на 2,5%, до 10,25 цента на акцию.
Акции BP прибавляют 3,4% на торгах во вторник.
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