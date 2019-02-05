Гонка в Баку полна драматизма – глава «Формула 1»

Председатель и главный исполнительный директор «Формулы 1» Чейз Керри отмечает растущий интерес к «Гран-при Азербайджана».
«Интерес к гонкам в Баку растет год от года. Мы хотим продолжать сотрудничество с Азербайджаном», - сказал Ч.Керри во вторник в Баку на пресс-конференции по итогам подписания соглашения о продлении сотрудничества между Азербайджаном и «Формулой 1» до конца 2023 года.
По его словам, «Формула 1» продлила контракты о сотрудничестве с рядом стран. «Мы приняли решение о продлении контрактов с рядом стран, и Азербайджан в их числе», - отметил он.
Ч.Керри отметил драматизм этапов, проводимых на городских трассах. «Городские гонки проводятся не только в Баку, но и в Монако, Сингапуре и других городах. Городские гонки очень драматические. Энергетика города создает новые ощущения», - сказал глава «Формулы 1», добавив, что прелесть королевских гонок в том и заключаются, что они проводятся и на городских улицах и на специальных гоночных трассах.
Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, в свою очередь, отмечая важность продления контракта на проведение гонок «Формулы 1» в Баку еще на три года, подчеркнул, что новое соглашение открывает более широкие возможности для рекламодателей. «По новому контракту очень важно, что «Формула 1» предоставляет место для титульного спонсора – вдоль всей трассы. Это открывает новые возможности для наших спонсорских компаний», - сказал он.
По словам министра, продление контрактов на проведение гонок «Формула 1» принесет принимающим сторонам существенные дивиденды.
Гонка в Баку проводится с 2016 года. С 2017 года бакинский этап называется Гран-при Азербайджана. В 2019 году Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля.
Р.Бабаев
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