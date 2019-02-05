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Социум 05.02.2019 17:31

Пять частных общереспубликанских телеканалов в Азербайджане получат по $350 тыс. в качестве единовременной помощи - НСТР

Частные общереспубликанские телерадиовещательные компании в Азербайджане получат единовременную финансовую помощь в размере 600 тыс. манатов, сообщает пресс-служба Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).

«На состоявшемся во вторник заседании НСТР было принято решение о выделении единовременной финансовой помощи в размере 600 тыс. манатов ($352,9 тыс. по текущему курсу) каждому из пяти частных общереспубликанских телерадиовещательных компаний – Lider, Xazar, ATV, ARB 24 и Space», - сказано в сообщении.

Финансирование деятельности пяти указанных телерадиовещателей производится за счет средств (3 млн манатов - ИФ), выделенных НСТР распоряжением президента Азербайджана для оказания 5 телекомпаниям дополнительной поддержки для вещания посредством спутника Azerspace-1 и других средств.

Также на заседании НСТР было принято решение о создании нового вещательного пакета ITV (Общественное телевидение) для применения высококачественного цифрового вещания в формате Full HD (вещательный канал 34 ТВ с охватом территории Баку и Апшеронского полуострова).

Р.Бабаев

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Тэги: ТЕЛЕКАНАЛЫ, МАТПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]