Пять частных общереспубликанских телеканалов в Азербайджане получат по $350 тыс. в качестве единовременной помощи - НСТР

Частные общереспубликанские телерадиовещательные компании в Азербайджане получат единовременную финансовую помощь в размере 600 тыс. манатов, сообщает пресс-служба Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).
«На состоявшемся во вторник заседании НСТР было принято решение о выделении единовременной финансовой помощи в размере 600 тыс. манатов ($352,9 тыс. по текущему курсу) каждому из пяти частных общереспубликанских телерадиовещательных компаний – Lider, Xazar, ATV, ARB 24 и Space», - сказано в сообщении.
Финансирование деятельности пяти указанных телерадиовещателей производится за счет средств (3 млн манатов - ИФ), выделенных НСТР распоряжением президента Азербайджана для оказания 5 телекомпаниям дополнительной поддержки для вещания посредством спутника Azerspace-1 и других средств.
Также на заседании НСТР было принято решение о создании нового вещательного пакета ITV (Общественное телевидение) для применения высококачественного цифрового вещания в формате Full HD (вещательный канал 34 ТВ с охватом территории Баку и Апшеронского полуострова).
Р.Бабаев
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