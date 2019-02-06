Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в центральном регионе Азербайджана – сейсмологическая служба НАНА

Сильные подземные толчки произошли поздно вечером 5 февраля в центральном регионе Азербайджана, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
«5 февраля в 23:31 часов по местному времени в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции на территории Исмаиллинского района произошло сильное землетрясение», - говорится в сообщении.
В эпицентре силы толчков составили 6 баллов по шкале Рихтера, в соседних районах толчки ощущались силой 5,3 баллов.
«Эпицентр располагался на глубине 8 км», - отмечается в сообщении службы.
Также 5 февраля в 23:37 часов по местному времени подземные толчки магнитудой 3 балла произошли в 8 км западнее Агсу. Эпицентр располагался на глубине 11 км.
В 23:31 часов во вторник подземные толчки ощущались в столице Азербайджана, городе Баку, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
«Информации о разрушениях нет», - сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Р.Бабаев
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