Туристический налог на въезд в Венецию будет введен с 1 мая

Туристы, прибывающие в Венецию, с 1 мая 2019 года будут платить налог в размере трех евро, сообщает газета The Guardian.

"Мэр города Луиджи Бруньяро анонсировал новый налог, который будет взиматься со всех прибывающих в Венецию туристов с 1 мая. В 2019 году размер сбора составит 3 евро, а с начала 2020 года налог вырастет до 6-10 евро в зависимости от времени года", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что налог вступит в силу в июле 2019 года.

Ожидается, что дополнительный сбор будет включен в цену билета до Венеции на самолет, поезд или круизное судно. При этом от его уплаты освободят туристов, которые забронировали номер в отеле, поскольку они уже и так платят налог за ночь.

"Кроме того, с 2022 года туристов могут обязать "резервировать" доступ в Венецию заранее. Те, кто этого не сделает, смогут въехать в город, но это будет сложнее", - отмечает газета.

По заявлению мэра, инициативы предназначены для контроля числа туристов в городе, который привлекает около 30 млн посетителей в год. Собранные деньги также пойдут на сбор мусора, который оставляют туристы-"однодневки".

В то же время не все в Италии разделили мнение Л.Бруньяро. "Министр туризма страны назвал меры "бесполезными и разрушительными". По его мнению, они могут сделать Италию "отталкивающей туристов страной", - замечает The Guardian.