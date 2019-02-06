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Туризм 06.02.2019 15:36

Туристический налог на въезд в Венецию будет введен с 1 мая

Туристы, прибывающие в Венецию, с 1 мая 2019 года будут платить налог в размере трех евро, сообщает газета The Guardian.

"Мэр города Луиджи Бруньяро анонсировал новый налог, который будет взиматься со всех прибывающих в Венецию туристов с 1 мая. В 2019 году размер сбора составит 3 евро, а с начала 2020 года налог вырастет до 6-10 евро в зависимости от времени года", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что налог вступит в силу в июле 2019 года.

Ожидается, что дополнительный сбор будет включен в цену билета до Венеции на самолет, поезд или круизное судно. При этом от его уплаты освободят туристов, которые забронировали номер в отеле, поскольку они уже и так платят налог за ночь.

"Кроме того, с 2022 года туристов могут обязать "резервировать" доступ в Венецию заранее. Те, кто этого не сделает, смогут въехать в город, но это будет сложнее", - отмечает газета.

По заявлению мэра, инициативы предназначены для контроля числа туристов в городе, который привлекает около 30 млн посетителей в год. Собранные деньги также пойдут на сбор мусора, который оставляют туристы-"однодневки".

В то же время не все в Италии разделили мнение Л.Бруньяро. "Министр туризма страны назвал меры "бесполезными и разрушительными". По его мнению, они могут сделать Италию "отталкивающей туристов страной", - замечает The Guardian.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЕНЕЦИЯ, НАЛОГ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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