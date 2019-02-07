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Регион 07.02.2019 14:01

Иран, возможно, вновь запустил спутник - СМИ

Иран, вероятно, совершил попытку запуска второго с начала года спутника, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на опубликованные экспертами снимки.

На снимках, опубликованных компанией DigitalGlobe, запечатлена ракета на стартовой площадке космического центра Имама Хомейни в иранской провинции Семнан, сообщает агентство. Фотография датирована 5 февраля 2019 года.

На снимке же от 6 февраля ракеты уже нет, но на стартовой площадке видны следы, вероятно, оставленные при запуске ракетного двигателя.

При этом, как отмечает агентство, нет полной уверенности в том, что речь шла именно о запуске спутника. Также нет данных о том, удалось ли иранцам вывести его на орбиту.

Также на снимках видны надписи на фарси, одна из которых переводится как "40 лет", вторая - "сделано в Иране". По мнению агентства, надписи могут быть связаны с 40-летней годовщиной Исламской революции.

По данным аналитиков DigitalGlobe, на снимках запечатлена ракета-носитель Safir ("Посланник"). В прошлый раз для запуска спутника Иран использовал ракеты Simorgh ("Феникс"). Неясно, отмечает агентство, с чем связана замена ракеты.

Иран ранее сообщал, что следующим спутником, который планирует запустить страна, станет аппарат под названием Doosti ("Дружба"), над которым работали инженеры Технологического университета имени Шарифа в Тегеране.

Иранские СМИ пока не комментировали информацию о спутнике, однако, отмечает агентство, комментарии со стороны Тегерана приходили с задержкой в подобных случаях и ранее.

В середине января Иран произвел запуск ракеты-носителя со спутником, который не смог достичь орбиты. Пуск ракеты со спутником под название Payam ("Послание") также состоялся из космического центра имама Хомейни. Впоследствии Иран заявил, что в скором времени запустит новый спутник.

Подобные запуски иранских спутников привлекают пристальное внимание западных стран, полагающих, что на самом деле они проводятся для скрытого испытания баллистических технологий.

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Тэги: ИРАН, СПУТНИК, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]