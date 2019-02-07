Сборная Азербайджана потеряла одно место в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана опустилась на 108-ое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.
По итогам 2018 года сборная Азербайджана занимала в рейтинге 107-ое место.
Соперники сборной Азербайджана к отбору на Евро-2020 в рейтинге заняли следующие места: Хорватия (4-ое место), Уэльс (19-ое), Словакия (29-ое), Венгрия (52-ое).
Возглавляет рейтинг, по-прежнему, сборная Бельгии, а в первой десятке также присутствуют Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания, Дания.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»