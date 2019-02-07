В Азербайджане в 2018 году совершено около 160 преднамеренных убийств - генпрокурор

Около 160 умышленных убийств было совершено в Азербайджане в 2018 году, заявил генеральный прокурор республики Закир Гаралов.
«Из зарегистрированных в 2018 году в Азербайджане 159 умышленных убийств были раскрыты 153, в том числе по горячим следам удалось раскрыть 69 убийств, совершенных в условиях неочевидности», - подчеркнул З.Гаралов в четверг на оперативном совещании Генеральной прокуратуры Азербайджана по итогам 2018 года.
По его словам, в минувшем году также была предпринята 71 попытка совершения умышленного убийства.
«Было обеспечено раскрытие 70 из 71 зарегистрированного случая покушения на умышленное убийство. Раскрываемость этого вида преступления составила 98,6%», - отметил З.Гаралов.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»