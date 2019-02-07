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Происшествия 07.02.2019 17:19

В Азербайджане в 2018 году совершено около 160 преднамеренных убийств - генпрокурор

Около 160 умышленных убийств было совершено в Азербайджане в 2018 году, заявил генеральный прокурор республики Закир Гаралов.

«Из зарегистрированных в 2018 году в Азербайджане 159 умышленных убийств были раскрыты 153, в том числе по горячим следам удалось раскрыть 69 убийств, совершенных в условиях неочевидности», - подчеркнул З.Гаралов в четверг на оперативном совещании Генеральной прокуратуры Азербайджана по итогам 2018 года.

По его словам, в минувшем году также была предпринята 71 попытка совершения умышленного убийства.

«Было обеспечено раскрытие 70 из 71 зарегистрированного случая покушения на умышленное убийство. Раскрываемость этого вида преступления составила 98,6%», - отметил З.Гаралов.

Р.Бабаев

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Тэги: УБИЙСТВА, РАСКРЫВАЕМОСТЬ, ГЕНПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]