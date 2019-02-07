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Происшествия 07.02.2019 17:55

Алиев поручил в кратчайшие сроки устранить последствия землетрясения в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил устранить последствия землетрясения в центральных районах страны в кратчайшие сроки.

«К счастью, обошлось без человеческих жертв. В короткие сроки дома будут или восстановлены или заново отстроены. Комиссия работает. Пока что они заняты размещением пострадавших от землетрясения граждан», - сказал И.Алиев в четверг с жителями Шемахинского района, дома которых пострадали в результате землетрясения.

«Пусть граждане не беспокоятся. Азербайджанское государство всегда стоит за ними», - добавил он.

Глава МЧС Кемаледдин Гейдаров рапортовал президенту о наличии 750 обращений со стороны граждан. По его словам, уже рассмотрено 73 обращения. «Над ликвидацией последствий землетрясения в Шемахинском районе работают 10 комиссий и по две комиссии в Исмаиллинском и Агсуинском районах. Для исполнения в краткие сроки вашего поручения мы намерены увеличить число комиссий», - отметил он.

Министр подчеркнул, что МЧС имеет готовые типовые проекты, на основе которых намерено начать восстановительные работы.

Ранее в четверг, И.Алиев распорядился выделить из госбюджета 2 млн манатов на ликвидацию последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны.

Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних - Шемахинском и Агсуинском районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОРУЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]