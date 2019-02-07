Полное страхование вкладов населения в Азербайджане предложено продлить на год

Практику полного страхования вкладов населения в Азербайджане предложено продлить еще на один год, говорится в сообщении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
“Проект изменений в закон “О полном страховании вкладов” уже направлен в парламент Азербайджана. Согласно проекту, практику полного страхования вкладов населения планируется продлить на год - до 4 марта 2020 года”, - сообщил директор Центра Вусал Гасымлы, слова которого приведены в распространенном сообщении.
Как сообщалось ранее, с 4 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15% годовых и в инвалюте выше 3% годовых не подпадают под страхование.
По условиям, срок действия полного страхования банковских вкладов населения составляет 3 года и истекает 4 марта 2019 года.
Банковские вклады населения в Азербайджане в 2018 году увеличились на 9,6% - до 8 млрд 269,7 млн манатов.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»