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Социум 07.02.2019 23:56

Полное страхование вкладов населения в Азербайджане предложено продлить на год

Практику полного страхования вкладов населения в Азербайджане предложено продлить еще на один год, говорится в сообщении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

“Проект изменений в закон “О полном страховании вкладов” уже направлен в парламент Азербайджана. Согласно проекту, практику полного страхования вкладов населения планируется продлить на год - до 4 марта 2020 года”, - сообщил директор Центра Вусал Гасымлы, слова которого приведены в распространенном сообщении.

Как сообщалось ранее, с 4 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15% годовых и в инвалюте выше 3% годовых не подпадают под страхование.

По условиям, срок действия полного страхования банковских вкладов населения составляет 3 года и истекает 4 марта 2019 года.

Банковские вклады населения в Азербайджане в 2018 году увеличились на 9,6% - до 8 млрд 269,7 млн манатов.

А. Мамедов


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Тэги: ВКЛАДЫ, СТРАХОВАНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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