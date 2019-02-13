Бундеслига удвоила выручку за 7 лет, до рекордных 3,81 млрд евро в 2018г

Выручка 18 клубов Бундеслиги (профессиональной футбольной лиги Германии) увеличилась в два раза за последние семь лет, и аналитики ожидают ее дальнейшего роста.
В 2018 году выручка поднялась на 13%, до рекордных 3,81 млрд евро, сообщила в среду футбольная ассоциация Германии (DFL).
С учетом команд второго дивизиона выручка составила 4,42 млрд евро.
В общей сложности бюджет ФРГ получил от футбольных клубов в прошлом году 1,2 млрд евро.
"Профессиональный футбол в Германии продолжает динамично развиваться. Цифровизация и глобализация обеспечат дополнительные возможности в ближайшие годы", - приводятся в пресс-релизе DFL слова ее управляющего директора Кристиана Зайферта.
По данным Deloitte, мюнхенская "Бавария" в футбольном сезоне 2017/2018 заняла четвертое место по объему выручки среди европейских клубов. Между тем нынешний лидер Бундеслиги, дортмундский клуб "Боруссия" находится в этом списке на 12-м месте.
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