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Спорт 13.02.2019 17:58

Бундеслига удвоила выручку за 7 лет, до рекордных 3,81 млрд евро в 2018г

Выручка 18 клубов Бундеслиги (профессиональной футбольной лиги Германии) увеличилась в два раза за последние семь лет, и аналитики ожидают ее дальнейшего роста.

В 2018 году выручка поднялась на 13%, до рекордных 3,81 млрд евро, сообщила в среду футбольная ассоциация Германии (DFL).

С учетом команд второго дивизиона выручка составила 4,42 млрд евро.

В общей сложности бюджет ФРГ получил от футбольных клубов в прошлом году 1,2 млрд евро.

"Профессиональный футбол в Германии продолжает динамично развиваться. Цифровизация и глобализация обеспечат дополнительные возможности в ближайшие годы", - приводятся в пресс-релизе DFL слова ее управляющего директора Кристиана Зайферта.

По данным Deloitte, мюнхенская "Бавария" в футбольном сезоне 2017/2018 заняла четвертое место по объему выручки среди европейских клубов. Между тем нынешний лидер Бундеслиги, дортмундский клуб "Боруссия" находится в этом списке на 12-м месте.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФУТБОЛ, БУНДЕСЛИГА, ВЫРУЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]