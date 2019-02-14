Москва и Таллин договорились восстановить культурные связи

Руководство Москвы и столицы Эстонии заявили о готовности восстановления культурных и иных связей, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии Таллина.
В Таллине состоялась встреча мэра города Таави Ааса (Taavi Aas) и главы департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергея Черемина.
Так, Москва предложила восстановить формат проходивших в 2008 году в Москве и в 2010 году в Таллинне взаимных Дней культуры. Таллинская горуправа поддержала это предложение, говорится в сообщении.
С.Черемин ознакомил мэра эстонской столицы с развитием Москвы за последнее десятилетие и внес предложения по оживлению связей двух столиц.
"Москва за десять лет пережила радикальные перемены в сторону развития, так что, порой, города не узнать", - сказал он, особо отметив развитие инфраструктуры российской столицы.
Со своей стороны, Т.Аас сказал, что "встреча помогла понять, чему и как мы можем друг у друга поучиться, опыта, которым мы может обмениваться, много".
Стороны обсудили возможности сотрудничества в области развития инфраструктуры, а также в сфере образования, социального обеспечения и здравоохранения.
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