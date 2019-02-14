Москва и Таллин договорились восстановить культурные связи

Руководство Москвы и столицы Эстонии заявили о готовности восстановления культурных и иных связей, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии Таллина.

В Таллине состоялась встреча мэра города Таави Ааса (Taavi Aas) и главы департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергея Черемина.

Так, Москва предложила восстановить формат проходивших в 2008 году в Москве и в 2010 году в Таллинне взаимных Дней культуры. Таллинская горуправа поддержала это предложение, говорится в сообщении.

С.Черемин ознакомил мэра эстонской столицы с развитием Москвы за последнее десятилетие и внес предложения по оживлению связей двух столиц.

"Москва за десять лет пережила радикальные перемены в сторону развития, так что, порой, города не узнать", - сказал он, особо отметив развитие инфраструктуры российской столицы.

Со своей стороны, Т.Аас сказал, что "встреча помогла понять, чему и как мы можем друг у друга поучиться, опыта, которым мы может обмениваться, много".

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области развития инфраструктуры, а также в сфере образования, социального обеспечения и здравоохранения.