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СНГ 14.02.2019 14:18

Москва и Таллин договорились восстановить культурные связи

Руководство Москвы и столицы Эстонии заявили о готовности восстановления культурных и иных связей, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии Таллина.

В Таллине состоялась встреча мэра города Таави Ааса (Taavi Aas) и главы департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергея Черемина.

Так, Москва предложила восстановить формат проходивших в 2008 году в Москве и в 2010 году в Таллинне взаимных Дней культуры. Таллинская горуправа поддержала это предложение, говорится в сообщении.

С.Черемин ознакомил мэра эстонской столицы с развитием Москвы за последнее десятилетие и внес предложения по оживлению связей двух столиц.

"Москва за десять лет пережила радикальные перемены в сторону развития, так что, порой, города не узнать", - сказал он, особо отметив развитие инфраструктуры российской столицы.

Со своей стороны, Т.Аас сказал, что "встреча помогла понять, чему и как мы можем друг у друга поучиться, опыта, которым мы может обмениваться, много".

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области развития инфраструктуры, а также в сфере образования, социального обеспечения и здравоохранения.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, СТОЛИЦЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]