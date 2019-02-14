Азербайджан увеличил в 2018г экспорт томатов на 19%, 99% экспорта пришлось на Россию

Азербайджан в 2018 году экспортировал томатов на $177 млн 380,78 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В 2018 году Азербайджан экспортировал 171,921 тыс. тонн томатов на сумму $177 млн 380,78 тыс. По сравнению с 2017 года экспорт в количественном выражении увеличился на 19,4%, в стоимостном - на 17%», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.
Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. «В 2018 году в Россию экспортировано 170,315 тыс. тонн (99,06% всего экспорта - ИФ) на сумму $176 млн 263,12 тыс. По сравнению с 2017 годом экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 11,2%, в стоимостном - на 16,5%», - отметили в правительстве.
В 2017 году Азербайджан экспортировал томатов на $151,6 млн, основной объем которых поставлялся в Россию.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»