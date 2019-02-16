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СНГ 16.02.2019 10:44

Путин и Лукашенко завершили трехдневные переговоры игрой в хоккей

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжили общение на хоккейном льду олимпийской арены "Шайба".

После трехдневного переговорного ралли, в ходе которого главы двух государств обсуждали различные аспекты сотрудничества России и Белоруссии, в пятницу вечером В.Путин и А.Лукашенко надели хоккейную форму, чтобы сыграть в одном из самых современных спортивных комплексов России.

Первым на лёд в красно-белой форме под номером один вышел президент Белоруссии. В.Путин присоединился к разминке чуть позже. Началу игры предшествовала традиционная пауза: пока специальные машины полировали лёд, оба лидера оживлённо общались на скамейке игроков.

Российский и белорусский лидеры играли в команде "Тигры" против "Медведей". Вместе с президентом Белоруссии, тоже в майке под первым номером, играл и его сын Николай, который забил одну из первых шайб. Несколько раз счёт в пользу своей команды увеличивали лидеры двух стран и к концу второго периода "Тигры" уже вели 9:1. Итоговый счет - 16:1.

А.Лукашенко и В.Путин уже не в первый раз выходят на лед. Президент РФ периодически приглашает своих зарубежных коллег сыграть с ним в хоккей, причем президента союзной Белоруссии - чаще других.

Обычно игры проходят в рамках Ночной хоккейной лиги (НХЛ) с участием ветеранов отечественного хоккея, представителей российского руководства, глав регионов и крупных бизнесменов.

Накануне Нового года, 29 декабря, В.Путин позвал А.Лукашенко на хоккей после переговоров в Кремле. Тогда президент Белоруссии не смог составить компанию В.Путину на катке Красной площади, поскольку его ждали дома неотложные дела. Но президенты договорились сыграть в хоккей и вместе покататься на лыжах в ближайшее время, что и делают в эти дни в Сочи.

В.Путин начал кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал В.Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал тогда "Интерфаксу", что тренировки проходили нечасто - иногда один раз в неделю, иногда раз в две недели, но бывало и несколько дней подряд. По словам пресс-секретаря, это в любом случае всегда происходило глубоко после полуночи, В.Путин заезжал на тренировку по дороге домой.

Президент традиционно выходит на лед под номером 11.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛИДЕРЫ, ХОККЕЙ


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