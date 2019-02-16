Штаб Порошенко допускает его участие в дебатах во втором туре президентских выборов

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявили о необходимости проведения теледебатов кандидатов в президенты во втором туре, когда из 44 кандидатов останутся два претендента на этот пост.
"... Точно во втором туре дебаты необходимы. При этом у нас 44 кандидата в президенты, и я не думаю, чтобы какой-либо канал рискнул проводить дебаты со всеми участниками. Я не представляю себе, как могут такие дебаты проходить. Если Порошенко выиграет в первом туре, то мы точно будем настаивать на их (дебатов) проведении во втором туре", - сказал руководитель избирательной кампании П.Порошенко Игорь Грынив на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»