Штаб Порошенко допускает его участие в дебатах во втором туре президентских выборов

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявили о необходимости проведения теледебатов кандидатов в президенты во втором туре, когда из 44 кандидатов останутся два претендента на этот пост.

"... Точно во втором туре дебаты необходимы. При этом у нас 44 кандидата в президенты, и я не думаю, чтобы какой-либо канал рискнул проводить дебаты со всеми участниками. Я не представляю себе, как могут такие дебаты проходить. Если Порошенко выиграет в первом туре, то мы точно будем настаивать на их (дебатов) проведении во втором туре", - сказал руководитель избирательной кампании П.Порошенко Игорь Грынив на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".