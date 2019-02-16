Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 12° 19 Фев

СНГ 16.02.2019 14:27

Штаб Порошенко допускает его участие в дебатах во втором туре президентских выборов

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявили о необходимости проведения теледебатов кандидатов в президенты во втором туре, когда из 44 кандидатов останутся два претендента на этот пост.

"... Точно во втором туре дебаты необходимы. При этом у нас 44 кандидата в президенты, и я не думаю, чтобы какой-либо канал рискнул проводить дебаты со всеми участниками. Я не представляю себе, как могут такие дебаты проходить. Если Порошенко выиграет в первом туре, то мы точно будем настаивать на их (дебатов) проведении во втором туре", - сказал руководитель избирательной кампании П.Порошенко Игорь Грынив на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, .ДЕБАТЫ, ПОРОШЕНКО


Похожие новости


Порошенко официально заявил о начале своей избирательной кампании Россия стремится вернуть Украину под свое влияние - Порошенко Украина должна обеспечить наблюдение за выборами в соответствии с существующей практикой - представитель Могерини Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin Порошенко намерен отдать приказ погранслужбе не пускать российских наблюдателей на Украину Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]