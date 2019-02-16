Победителей Берлинского международного кинофестиваля объявят в субботу

Победителей 69-го Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) назовут в столице Германии в субботу, церемония пройдёт на главной площадке форума, во Дворце Berlinale Palast.

Для участия в основном конкурсе Берлинале в этом году было заявлено 17 картин, но затем, как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе киносмотра, по техническим причинам из списка был исключён китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда". Таким образом, на Золотого и Серебряного медведей претендуют 16 фильмов.

Свои новые работы представили Франсуа Озон, Фатих Акин, Агнешка Холланд, Дени Коте, Изабель Койшет, Клаудио Джованнезе и другие.

Наибольший отклик у международной прессы вызвали сразу несколько фильмов.

Среди них - итальянская картина "Пираньи Неаполя" про мафию и то, как неаполитанские подростки прокладывают себе путь из низов, чтобы стать королями преступного мира в городе. Автор сценария картины Роберто Савьяно известен тем, что живёт под охраной Министерства внутренних дел Италии, поскольку мафия вынесла ему смертный приговор.

Также тёплый приём нашли драмы "Я была дома, но..." Ангелы Шанелек про мать-одиночку и ее взаимоотношения с детьми и "По воле Божией" Франсуа Озона, основанная на реальной истории картина рассказывает о совращении несовершеннолетних служителями католической церкви.

Россию на фестивале представили сразу две картины. В престижной программе "Панорама" был показан режиссерский дебют ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина "Кислота". Картину о поколении беззаботных молодых людей на ее европейской премьере публика приняла с овациями.

Вторая российская картина была заявлена в экспериментальном разделе Берлинале - "Форум". Фильм "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, рассказывает о деревенском парне, ушедшим добровольцем на фронт Первой Мировой войны в 1916 году, потерявшем зрение в бою, но продолжившем сражаться.

Первый лауреат фестиваля был назван в пятницу - жюри ФИПРЕССИ (Международной Ассоциации кинопрессы) признало лучшим французский фильм "Синонимы" Надава Лапида.

В субботу будет вручен главный приз - "Золотой медведь", а также "Серебряные медведи" за режиссуру, сценарий, музыку, операторскую работу, за мужскую и женскую роли, за выдающийся вклад в искусство, Гран-при, приз Алфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве и множество почетных упоминаний.

ЖЮРИ И ОЦЕНКИ КРИТИКОВ

Согласно рейтингу журнала Screen, составляющегося на фестивале каждый день на основе отзывов критиков из разных стран мира, первое место занимают сразу два фильма, средняя оценка каждого из которых составляет 3 балла.

Это картина совместного производства Франции, Израиля и Германии "Синонимы" режиссёра Надава Лапида о демобилизовавшемся после войны израильтянина по имени Йоав, который приезжает в Париж с надеждой о лучшей жизни.

Другой лидер рейтинга - турецкий фильм "История трёх сестёр" Эмина Альпера рассказывает о взрослении трёх девушек, которые живут с отцом в анатолийском захолустье. В мире патриархата и традиций главные героини пытаются идти наперекор судьбе.

На втором месте расположилась македонская лента Теона Митевска "Бог существует, ее имя Петруниа" - картина о женщине, которая идёт против церковных обычаев, навлекая на себя гнев и церкви, и государства, но продолжает отстаивать свои права (2,9 балла).

Замыкает тройку лидеров монгольская картина "Яйцо", которая представляет собой символическую притчу о перерождении. Она получила 2,8 балла.

Последнее место рейтинга занимает черно-белая испанская картина "Элиза и Марсела" Изабель Койшет про однополую пару в начале XX века (1,4 балла). Также на последних местах оказались фильм Агнешки Холланд про Голодомор "Мистер Джонс" (1,5 балла) и фильм открытия, картина Лоне Шерфиг "Доброта незнакомцев" про женщину, которая скрывается со своими детьми от агрессивного супруга-полицейского (1,6 балла).

В то же время, вхождение в лидеры рейтинга не является показателем того, что картина получит главный приз фестиваля.

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ И ПОЧЁТНЫЙ ПРИЗ

Фестиваль посетили многие звезды мирового кино - в частности, Кристиан Бейл, Тильда Суинтон, Стеллан Скарсгард, Диана Крюгер, Мартин Фримен, Кейси Аффлек, Джона Хилл, Джеймс Нортон и другие.

Обладательницей почетного "Золотого медведя" стала Британская актриса Шарлотта Рэмплинг, которая принимала участие в более чем 100 кинопроектах. Актриса работала с такими режиссёрами, как Вуди Аллен, Сидни Люмет, Лукино Висконти, Франсуа Озон, Ларс фон Триер и другими. На счету у неё работы в картинах "Гибель богов", "Воспоминания о звёздной пыли", "Бассейн", "Герцогиня" и других.

Фильмы, в которых в разные годы снялась Ш.Рэмплинг, были представлены на фестивале в разделе "Оммаж".

О ФЕСТИВАЛЕ

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз - "Золотой медведь".

Отечественное кино впервые было представлено на Берлинском фестивале в 1975 году - тогда Сергей Соловьев получил "Серебряного медведя" за режиссуру (фильм "Сто дней после детства"). "Золотой медведь" несколько раз уезжал в Москву. Первый - в 1977 году это был фильм Ларисы Шепитько "Восхождение", в 1987 году - картина Глеба Панфилова "Тема".

Кроме того, в 2010 году фильм Алексея Попогребского "Как я провел эти летом" получил двух "Серебряных медведей" - за лучшие мужские роли были отмечены Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин, за операторскую работу - Павел Костомаров. Картина 2015 года "Под электрическими облаками" Алексея Германа-младшего получила "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства. В прошлом году картина этого же режиссёра "Довлатов" также получила награду - художник по костюмам Елена Окопная удостоилась "Серебряного медведя" за вклад в кинематограф.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.