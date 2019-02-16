В Таллине появится памятник певцу Яаку Йоале

В Таллине у Балтийского вокзала установят памятник знаменитому эстонскому певцу советских времен Яаку Йоала (Jaak Joala).
Здесь же инициаторы возведения памятника хотели установить и памятник известному телеведущему также советских времен Урмасу Отту (Urmas Ott), однако его родственники не дали на это согласие.
Как сказал автор идеи, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Raimond Kaljulaid) порталу ERR, он пообщался с родственниками Я.Йоалы и У.Отта. "Близкие Йоала дали свое согласие на то, чтобы запечатлеть память о музыканте таким образом, а родственники Урмаса Отта - нет. Желание близких в данном случае надо уважать", - сказал он.
Монумент мог бы выглядеть как скамья, на которую У.Отт и Я.Йоала присели отдохнуть - похожий памятник есть, например в Тарту, где на скамейке сидят писатели Эдуард Вильде (Eduard Vilde) и Оскар Уайльд.
Идею создания памятника Я.Йоале поддержал председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт, который написал мэру Таави Аасу (Taavi Aas) о том, что предложит учесть инициативу горуправы Пыхья-Таллинна при проектировании площади у Балтийского вокзала.
Я.Йоала (26.06.1950-25.09.2014) был певцом, работал также преподавателем вокала и продюсером. Приобрел широчайшую популярность на просторах СССР, но с конца 80-х полностью сосредоточился на эстонской публике. Сыграл в нескольких кинофильмах.
У.Отт (23.04.1955-17.10.2008) был телеведущим и журналистом. Известность на всей территории бывшего Советского Союза Отт приобрел благодаря серии передач "Телевизионное знакомство", которые выходили на Центральном телевидении в 80-х и 90-х годах в течение семи лет. Также У.Отт был автором нескольких книг.
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